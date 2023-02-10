Мурат Керефов посетил рязанские предприятия

10 февраля в рамках рабочей поездки в Рязанскую область заместитель Министра экономического развития РФ Мурат Керефов посетил промышленные предприятия, которые стали участниками и партнерами национального проекта «Производительность труда».

Вместе с замминистра экономического развития РФ на предприятиях побывали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

В ходе посещения АО «Русская кожа» Мурат Керефов осмотрел участок обработки автомобильных кож, ознакомился с основными производственными процессами и ассортиментом готовой продукции. Замминистра экономического развития РФ отметил, что предприятие динамично развивается. С апреля 2019 года участвует в нацпроекте «Производительность труда». По результатам реализации мероприятий в среднем незавершенное производство на эталонном участке сократилось более чем на 22 процента, выработка продукции увеличилась на 20 процентов.

Еще один участник нацпроекта – ООО «ВЕГА-Рязань». Завод обладает полным циклом производства, выпускает высококачественные товары из пластмасс, развивает собственный бренд «Fachmann». Он активно взаимодействует с Центром кластерного развития, Центром экспорта региона. В рамках нацпроекта удалось внедрить современные решения, что позволило увеличить на треть скорость производства, обучить сотрудников основам эффективного производства, которые значительно улучшают условия труда и снижают трудоемкость привычных операций. Мурат Керефов обсудил с руководством предприятия также вопросы импортозамещения и перспективы развития.

ТЕХНОНИКОЛЬ принципы бережливого производства внедряет с 2010 года. Рязанский производственный кластер в компании занимает первое место по площади, мощностям и количеству сотрудников. Кластер представлен в регионе десятью заводами – производителями строительных материалов. Заместитель министра экономического развития РФ посетил завод «ТЕХНО», где выпускают продукцию из каменной ваты и субстраты.

По итогам рабочей поездки заместитель министра экономического развития РФ подчеркнул, что в целом Рязанская область активно участвует в реализации нацпроекта. «Свыше 70 областных предприятий в нем поучаствовало, и продолжают реализацию. В целом, выручка растет. Видим опережающий темп роста производительности труда. Мы оцениваем на высоком уровне взаимодействие в рамках нацпроекта», – подытожил Мурат Керефов.