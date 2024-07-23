Мухтар возвращается на НТВ! Канал приступил к съёмкам продолжения легендарного сериала

Телеканал НТВ приступил к съёмкам комедийного детектива «Мухтар. Он вернулся». Это продолжение полюбившегося зрителям сериала об овчарке по кличке Мухтар. В центре сюжета новой части телесаги – оперативник Глеб Котов и его верный пёс, внук и тёзка легендарного Мухтара, которые оказываются на грани увольнения из-за серьёзной ошибки при выполнении опасного задания, но неожиданно получают второй шанс. Главные роли в сериале исполнят Александр Носик и Дмитрий Кривошеев.

Действие картины разворачивается в Москве. Ранним утром в одном из районов города случается страшный взрыв. Полицейский-кинолог Глеб Котов (Дмитрий Кривошеев) и его пёс Мухтар по стечению обстоятельств оказываются первыми, кто может помочь попавшим под завал, и, рискуя жизнями, спасают двух человек. На следующий день после подвига Мухтар серьёзно ошибается при задержании опасных преступников. Пытаясь доказать его невиновность, Котов вступает в конфликт с руководителем опергруппы, а пёс бросается защищать хозяина и кусает полицейского.

Дмитрий Кривошеев, исполнитель роли Глеба Котова: «Мой герой – добрый и открытый человек с прекрасным чувством юмора, горой стоящий за своего друга Мухтара. По старинке записывает всё в блокнот, много думает, иногда даже чрезмерно погружается в свои мысли во время общего брейнсторма. Он хороший полицейский, но молодой и пока не очень опытный, из-за этого оказывается не в самой выгодной ситуации. Однако он готов учиться и становиться лучше. Мухтар для него – не просто собака, а самый настоящий друг, товарищ и лучший терапевт, с которым он обсуждает как работу, так и свои личные дела и переживания».

В другом районе Москвы оперативник Виктория Строганова (Валерия Бурдужа), пытаясь спасти жизнь сослуживцу, случайно ранит его в ногу. Оказывается, что Вику хотели разыграть коллеги, а она приняла это за чистую монету. Теперь ей грозит увольнение. Бывалый оперативник Олег Фролов (Александр Ляпин) при задержании преступника также превышает полномочия: запугивает наркокурьера, который использовал в своей преступной схеме воспитанников детских домов. Трёх недисциплинированных сотрудников – Котова, Строганову и Фролова – решают не увольнять, а «отдать на перевоспитание» полковнику Артёму Колосову, тому самому полицейскому, которого зрители знают по первому сезону «Мухтара».

Александр Носик, исполнитель роли Артёма Колосова: «Мой герой Артём Колосов повзрослел, прошёл путь длиной в 20 лет, набрался опыта: и положительного, и отрицательного. Он вырос в звании, у него уже другая должность, но его характер остался таким же, иначе бы он не был Артёмом Колосовым. Что ждёт его в новых сериях – это тайна, вы узнаете, если будете смотреть наш сериал. Смотрите внимательно и с удовольствием, а мы постараемся сделать всё для того, чтобы это был замечательный, интересный, добрый, хороший проект!»

Артём Колосов должен отвечать за то, чтобы на новом месте работы провинившиеся оперативники не допустили новых ошибок, если он откажется – его проводят на пенсию. Полковник соглашается, но просит начальство расширить команду и выделить сотрудника, который бы отвечал за связь и техническое обеспечение. Так к новой опергруппе Колосова присоединяется юный и неопытный айтишник Раф (Даниил Буров). Теперь этим полицейским и их четырёхлапому помощнику предстоит вместе раскрывать преступления и вступить в противостояние с главным врагом – влиятельным авторитетом Антикваром.

Евгения Юстус, режиссёр: «Я сразу согласилась стать режиссёром нового «Мухтара», и не только потому, что это, безусловно, легендарный сериал. Сценарий написан удивительно интересно, над проектом работает замечательная талантливая команда. Все нацелены на то, чтобы сделать максимально качественное кино. Мы стремимся к наивысшей планке, и я очень счастлива, что присоединилась к проекту! Это будет совершенно другой современный «Мухтар», в котором каждый найдёт что-то для себя. Будет много юмора, экшена, масштабных расследований, а героям предстоит каждый день совершать подвиги, параллельно разбираясь с трудностями в личной жизни».

«Получив предложение принять участие в продолжении сериала, я был крайне удивлён. На мой взгляд, это очень рискованный, трудный и смелый шаг. Продюсеры, решившиеся на это, вызывают у меня чувство восхищения и уважения. «Мухтар. Он вернулся», конечно же, будет отличаться от всех предыдущих частей. Это абсолютно новая команда, плеяда молодых, талантливых и интересных артистов, юный Мухтар и, разумеется, реалии современного мира, которые поменялись спустя 20 лет. Этот сезон будет о сегодняшней жизни, о сегодняшних героях и антигероях. Сериал снимается с богатым техническим обеспечением, мне кажется, будет очень хорошая картинка, и проект получится качественным, интересным и современным. Давайте встречать его, нового Мухтара!» – поделился Александр Носик.

Роль Мухтара исполнит молодая восточно-европейская овчарка по кличке Фрам весом почти в 45 килограммов. «Мухтар. Он вернулся» станет его первым телепроектом. Команда сериала на старте съёмок погрузилась в основы кинологии и выучила ряд приёмов, чтобы общаться с Фрамом практически на одном языке.

«Я многие вещи узнаю на площадке и учусь у замечательной хозяйки Фрама. Теперь у меня в арсенале есть огромное количество высоких звуков, которые надо издавать, чтобы во время крупных планов пёс смотрел на меня. Фрам ещё молодой, игривый и общительный. Мы стараемся его вне кадра особо не раззадоривать, всё-таки надо сохранять рабочее настроение. Хотя очень хочется: глаза человеческие, нрав добрый, умеет исполнять кучу трюков, как такого хотя бы по боку чуть-чуть не похлопать. Или после сложной сцены невозможно им не восхититься и не похвалить. Мне на правах кинохозяина разрешено его гладить и чесать больше остальных. Но всё равно надо это делать дозировано. Разыграется, попробуй потом успокой, а тут съёмочная группа, цейтноты, жара. В общем, Мухтар прекрасен, работает в кадре живее всех нас, выходит на точки, голос даёт минимум в четырёх тембрах и во всех диапазонах громкости. Скоро, думаю, начнёт машину за меня водить и в звании обгонит. Мы у него органике учимся. Пока не догоняем», – рассказал Дмитрий Кривошеев.

Съёмки проекта «Мухтар. Он вернулся» проходят в Москве и Московской области.

«Мы очень тщательно подходили к выбору локаций для съёмки, чтобы все объекты обладали определённой атмосферой, были очень разнообразными и максимально соответствовали той истории, которую хочется рассказать. Зрители увидят и роскошные дома, и заброшки, и коллекторы, и подвалы, и дорогие фитнес-клубы. Также будет несколько довольно неожиданных мест, пока не буду раскрывать все секреты. Всё это невероятно важно, чтобы правильно передать настроение всего сериала и отдельных сцен. Ведь от выбора локации зависит очень многое!» – поделилась Евгения Юстус.