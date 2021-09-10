МТС и KION помогут понять родителям своих детей-подростков

МТС и KION анонсировали запуск альманаха «Шестнадцать +». Это сборник из десяти коротких мелодрам и драм, которые можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре с 21 сентября.

Кинопроект покажет зрителям то, что волнует молодёжь в период взросления. Это и первая любовь, и ревность, и зависть, и конкуренция, и первый сексуальный опыт. А ещё – попытки принять своё тело, сепарация от взрослых и попытки самоутвердиться в этом мире.

Новеллы «Шестнадцать+» про конфликты и дружбу, одиночество и радость, гаджеты и жизнь в современном мире. Авторы коротких киноисторий не обходят вниманием и проблемы – насилие, наркотики, алкоголь.

Одна из новелл альманаха – «Хейт», снятая Светланой Самошиной по сценарию Александра Цыпкина с Викторией Толстогановой в главной роли, вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр». В выпуски войдут короткие истории, вдохновленные содержанием песен OQJAV, Дани Милохина, Аигел, Sirotkin, Даны Соколовой, Доры, Mary Gu, RSAC, Лилу45 и Zoloto.

Авторами проекта «Шестнадцать+» стали профессиональные режиссёры, сценаристы и блогеры. В проекте заняты ведущие артисты театра и кино.

Представьте, что за каждым хитом стояла бы чья-то реальная история, мы попытались пофантазировать и эту историю рассказать. Это не музыкальный клип, это полноценное кино, в котором звучит песня, послужившая триггером истории, — Наталья Исакова, креативный продюсер проекта. — Мы уверены, что взросление – это период, который интересен не только молодым людям, но и зрителям 30+, которым важно вспомнить свою юность и еще раз заново пережить чувства, которые больше не повторятся. Или узнать, как это происходит происходит сегодня с их детьми.

Возрастное ограничение 18+.