МТС и KION помогут понять родителям своих детей-подростков

МТС и KION анонсировали запуск альманаха «Шестнадцать +». Это сборник из десяти коротких мелодрам и драм, которые можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре с 21 сентября.
Кинопроект покажет зрителям то, что волнует молодёжь в период взросления. Это и первая любовь, и ревность, и зависть, и конкуренция, и первый сексуальный опыт. А ещё – попытки принять своё тело, сепарация от взрослых и попытки самоутвердиться в этом мире.
Новеллы «Шестнадцать+» про конфликты и дружбу, одиночество и радость, гаджеты и жизнь в современном мире. Авторы коротких киноисторий не обходят вниманием и проблемы – насилие, наркотики, алкоголь.
Одна из новелл альманаха – «Хейт», снятая Светланой Самошиной по сценарию Александра Цыпкина с Викторией Толстогановой в главной роли, вошла в короткометражный конкурс кинофестиваля «Кинотавр». В выпуски войдут короткие истории, вдохновленные содержанием песен OQJAV, Дани Милохина, Аигел, Sirotkin, Даны Соколовой, Доры, Mary Gu, RSAC, Лилу45 и Zoloto.
Авторами проекта «Шестнадцать+» стали профессиональные режиссёры, сценаристы и блогеры. В проекте заняты ведущие артисты театра и кино.
Возрастное ограничение 18+.