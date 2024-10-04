Можно ли самостоятельно вынуть лампочку изо рта, объяснил стоматолог

Попытки ради шутки или из любопытства засунуть лампочку в рот обычно заканчиваются в кабинете у врача. Самостоятельно извлечь инородный предмет практически невозможно — связки будут скованы спазмом и не позволят разжать зубы.

Об этом Life.ru рассказал стоматолог из Москвы Тигран Григорян. По словам врача, как только лампочка оказывается в ротовой полости, разомкнуть челюсти назад уже не получится. Обычно решение внезапной проблемы возлагается на ортопедов, чья задача — расслабить суставы и расширить путь для лампы.

Медики используют два способа извлечения инородного предмета. Первый предпочтительней — делается укол обезболивающего, чтобы снять спазм. Второй опасней — искусственный вывих челюсти.