Пятница, 4 октября, 2024

Можно ли самостоятельно вынуть лампочку изо рта, объяснил стоматолог

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от jannoon028 на Freepik

Попытки ради шутки или из любопытства засунуть лампочку в рот обычно заканчиваются в кабинете у врача. Самостоятельно извлечь инородный предмет практически невозможно — связки будут скованы спазмом и не позволят разжать зубы. 

Об этом Life.ru рассказал стоматолог из Москвы Тигран Григорян. По словам врача, как только лампочка оказывается в ротовой полости, разомкнуть челюсти назад уже не получится. Обычно решение внезапной проблемы возлагается на ортопедов, чья задача — расслабить суставы и расширить путь для лампы. 

Медики используют два способа извлечения инородного предмета. Первый предпочтительней — делается укол обезболивающего, чтобы снять спазм. Второй опасней — искусственный вывих челюсти. 

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