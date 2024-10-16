Можно ли изменить направление использования маткапитала, рассказали в Минтруда

Минтруд России в своем телеграм-канале ответил на вопрос, можно ли изменить направление использования материнского капитала.

Да, это возможно. Если вы уже подали заявление на распоряжение материнским капиталом по одному из направлений, но решили использовать средства на другие цели, вы можете аннулировать ранее поданное заявление и оформить новое.

Например, если вы подали заявление на получение ежемесячных выплат на детей до 3 лет, но затем решили прекратить получение пособий и направить средства на погашение ипотеки, вам нужно будет подать заявление в Социальный фонд об отказе от ежемесячных выплат и затем оформить новое заявление на распоряжение материнским капиталом.

Если вы направили материнский капитал на обучение ребенка, но договор с образовательной организацией был расторгнут, неиспользованные средства будут возвращены, и их можно будет использовать на другие цели.

Средства материнского капитала могут быть распределены по разным направлениям одновременно:

на ежемесячные выплаты на детей до 3 лет;

на образование детей;

на улучшение жилищных условий;

на накопительную пенсию родителей;

на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.