Можно ли добиться перерасчёта платы за вывоз мусора, если уезжаешь на лето на дачу

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В рамках проекта «Прокуратура поясняет» продолжаем публиковать ответы на волнующие рязанцев вопросы.

«На все лето я уезжаю жить на дачу. Куда обращаться и с какими документами, чтобы мне произвели перерасчет платы за вывоз мусора по месту моего постоянного проживания?»

Отвечает прокуратура Октябрьского района г. Рязани:

Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Вместе с тем при временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила № 354). Ими, в частности, установлено, что с при временном (более пяти полных календарных дней) отсутствии в жилом помещении потребителя осуществляется перерасчет размера платы в порядке, предусмотренном разд. VIII Правил № 354.

Согласно п. 90 Правил № 354 перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней периода временного отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия из жилого помещения и день прибытия в жилое помещение.

В соответствии с п. 91 правил № 354 перерасчет осуществляется исполнителем в течение пяти рабочих дней после получения письменного заявления потребителя, содержащего соответствующее требование, поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя.

П. 92 Правил № 354 к заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия. При подаче заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия потребитель вправе указать в заявлении о перерасчете, что документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя, не могут быть предоставлены вместе с заявлением о перерасчете по описанным в нем причинам и будут предоставлены после возвращения потребителя. В этом случае потребитель в течение 30 дней после возвращения обязан представить исполнителю документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия.

Результаты перерасчета размера платы за коммунальные услуги отражаются: в случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия — в платежных документах, формируемых исполнителем в течение периода временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении; в случае подачи заявления о перерасчете после окончания периода временного отсутствия — в очередном платежном документе.

Таким образом, управляющая компания обязана пересчитать плату за вывоз мусора в вышеизложенном порядке при наличии заявления от жильцов с подтверждающими документами о том, что они не проживали в жилом помещении.