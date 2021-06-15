25.1 C
Рязань
Вторник, 15 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Мотоциклист без прав попал в серьёзное ДТП в Рязанской области

7info7
- Advertisement -

В Рязанской области мотоциклист попал в серьёзное ДТП. Подробности случившегося сообщила пресс-служба регионального Управления МВД России.

Всё произошло приблизительно в 15.08 недалеко от Рязани на автодороге в сторону Спас-Клепиков. 65-летний москвич за рулём «Мазда СХ-5», по предварительной информации, поворачивая налево, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Сузуки».

У водителя «Сузуки» не было прав на управления данной категорией транспортных средств. В результате происшествия он и его пассажирка получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

Проводится проверка.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]