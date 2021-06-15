Мотоциклист без прав попал в серьёзное ДТП в Рязанской области

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В Рязанской области мотоциклист попал в серьёзное ДТП. Подробности случившегося сообщила пресс-служба регионального Управления МВД России.

Всё произошло приблизительно в 15.08 недалеко от Рязани на автодороге в сторону Спас-Клепиков. 65-летний москвич за рулём «Мазда СХ-5», по предварительной информации, поворачивая налево, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Сузуки».

У водителя «Сузуки» не было прав на управления данной категорией транспортных средств. В результате происшествия он и его пассажирка получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

Проводится проверка.