Мотоцикл врезался в Renault и загорелся под Рязанью

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Во вторник, 25 мая, на автодороге «Рязань — Спас-Клепики» мотоцикл врезался в иномарку и загорелся. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло примерно в 14:51 на 66-м километре автодороги. По предварительной информации, 27-летний рязанец на «Кавасаки Ниндзя» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшейся в попутном направлении «Renault Duster» под управлением 62-летнего жителя Касимовского района. После столкновения молодой человек наехал на ограждение с последующим возгоранием.

— В результате мотоциклист получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.