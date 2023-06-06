Мотоциклист получил травмы в ДТП с легковушкой в Рязани

В понедельник, 5 июня, в Рязани произошла дорожная авария с участием «Лады Калины» и мотоцикла Honda. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.
ДТП произошло около 22:50 возле дома 23 строение 1 по улице Станкозаводской. За рулём легкового автомобиля находился 20-летний местный житель. Предварительно, он не предоставил преимущество проезда и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 44-летний рязанец.
Водитель мотоцикла получил травмы, ему оказали медпомощь.
Ведётся проверка случившегося.