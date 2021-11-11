Москвичка изнасиловала подругу, пришедшую поздравить ее с днем рождения

Правоохранители проводят проверку по факту изнасилования 30-летней жительницы Москвы, пишет КП.

По предварительной версии, девушка пришла в гости к знакомой в дом на улице Генерала Белова, которая отмечала свое 41-летие. В итоге она немного опоздала. Хозяйка налила ей бокал спиртного. Несколько часов подруги провели за разговорами и праздничными тостами.

Однако гостья не хотела засиживаться допоздна и сообщила об этом имениннице. В итоге злоумышленница схватила жертву и стала раздевать с применением физического насилие.

После этого женщина совершила насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.