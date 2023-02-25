Жители Москвы опубликовали гневное письмо, в котором обратились к ярославцам, написал «Про Город».

Ранее жители Ярославля раскритиковали туристов из столицы, которые остались недовольны региональным центром. Они обратили внимание на неубранные дороги, грубых официантов, грязь на ярославских улицах. Также им не понравились недовольные лица местных жителей.

«На нас накинулись, мол и езжайте в свою Москву, а вы то что тогда к нам приезжаете? Думаете, нам приятно от того, что наедут провинциалы со своими коровьими глазами, шатаются в своих грязных обносках да с баулами по ЦУМу и Красной площади», – говорится в публикации.

Некоторые ярославцы стали защитить честь города, предположив, что москвичам не хватило денег, чтобы провести праздники на курортах, и поэтому они поехали в Ярославль.

Другие же согласились с москвичами, подчеркнув, что город критикуют не только жители столицы, но и провинциалы из Вологды, Рязани, Тулы и других городов.