Суббота, 25 февраля, 2023
powder

Москвичи ответили ярославцам, недовольным критикой города

На главнуюНовости мира

Жители Москвы опубликовали гневное письмо, в котором обратились к ярославцам, написал «Про Город».

Ранее жители Ярославля раскритиковали туристов из столицы, которые остались недовольны региональным центром. Они обратили внимание на неубранные дороги, грубых официантов, грязь на ярославских улицах. Также им не понравились недовольные лица местных жителей.

«На нас накинулись, мол и езжайте в свою Москву, а вы то что тогда к нам приезжаете? Думаете, нам приятно от того, что наедут провинциалы со своими коровьими глазами, шатаются в своих грязных обносках да с баулами по ЦУМу и Красной площади», – говорится в публикации.

Некоторые ярославцы стали защитить честь города, предположив, что москвичам не хватило денег, чтобы провести праздники на курортах, и поэтому они поехали в Ярославль.

Другие же согласились с москвичами, подчеркнув, что город критикуют не только жители столицы, но и провинциалы из Вологды, Рязани, Тулы и других городов.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации