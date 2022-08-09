Москвича, подозреваемого в тяжких преступлениях, задержали в Рязанской области

Ранее судимый за изнасилование и грабёж мужчина задержан и дал признательные показания. Против него возбуждены уголовные дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также покушении на убийство двух лиц, в том числе несовершеннолетнего. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Вечером 7 августа в рабочем посёлке Шилово мужчина 1986 года рождения напал на компанию молодых людей. Он несколько раз ударил ножом 17-летнего парня и 21-летнюю девушку. Пострадавшие убежали и обратились за помощью, позже их госпитализировали. 15-летнюю девушку нападавший изнасиловал и скрылся.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся сбор и закрепление доказательств.