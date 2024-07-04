Четверг, 4 июля, 2024

Москвич, устроивший смертельное ДТП в Рыбновском районе, заключён под стражу

Автор: 7info

Опубликовано

Водитель, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Рыбновском районе, был заключён под стражу по ходатайству следователя, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

4 июля суд удовлетворил ходатайство следователя Рязанского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Рязанской области. Он избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

29 июня в Рыбновском районе Рязанской области, недалеко от села Вакино, произошло ДТП. Его виновником стал житель Москвы, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. У него не было прав на управление транспортным средством. В результате аварии погиб 17-летний пассажир автомобиля, 15-летняя девушка-пассажир получила ушибы.

В ближайшее время водителю будет предъявлено обвинение.

По уголовному делу проводится полный комплекс процессуальных действий. Они направлены на то, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также собрать и закрепить доказательственную базу.

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