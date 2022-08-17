Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении возгораний в Рязанской области

Для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По данным ГУМЧС по региону, аэромобильная группировка ведомства убыла в Спасский и Рязанский районы для оказания помощи по ликвидации природных пожаров. В ее составе 60 человек личного состава и 10 единиц техники.
Опубликовано видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты. По словам автора, ночью пожар перекинулся с ветром со стороны Окского заповедника. Горит территория Спасского лесничества.