Москва отправила пожарных и технику для помощи в тушении возгораний в Рязанской области

Для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«От жителей запада, юго-запада и юга Москвы поступают жалобы на запах гари. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета: ВК-117 – для авиационной разведки, КА-32 и МИ-26 – для тушения пожаров», — написал Собянин.

По данным ГУМЧС по региону, аэромобильная группировка ведомства убыла в Спасский и Рязанский районы для оказания помощи по ликвидации природных пожаров. В ее составе 60 человек личного состава и 10 единиц техники.

Опубликовано видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты. По словам автора, ночью пожар перекинулся с ветром со стороны Окского заповедника. Горит территория Спасского лесничества.