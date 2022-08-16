Три очага природных пожаров действуют на территории Рязанской области
Три очага природных пожаров действуют на территории Рязанской области, сообщило правительство региона.
По данным пресс-службы правительства области, в регионе прошло внеочередное заседание оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По данным ГУМЧС по региону, аэромобильная группировка ведомства убыла в Спасский и Рязанский районы для оказания помощи по ликвидации природных пожаров. В ее составе 60 человек личного состава и 10 единиц техники.