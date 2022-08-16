Три очага природных пожаров действуют на территории Рязанской области, сообщило правительство региона.

По данным пресс-службы правительства области, в регионе прошло внеочередное заседание оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Участники обсудили, в частности, организацию этой работы по предотвращению ЧС на территории Спасского района на землях государственного лесного фонда Спасского лесничества и «Национального парка «Мещера», в Московском военном лесничестве Рыбновского района. По состоянию на 15.00 16 августа, в регионе действуют три очага природных пожаров. Наибольшую сложность представляет возгорание в Спасском районе», — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС по региону, аэромобильная группировка ведомства убыла в Спасский и Рязанский районы для оказания помощи по ликвидации природных пожаров. В ее составе 60 человек личного состава и 10 единиц техники.