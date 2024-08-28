Среда, 28 августа, 2024

Москва и область готовятся к рекордной жаре в начале сентября

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от halayalex на Freepik

В начале сентября жителей Москвы, Подмосковья ожидает аномальная жара — температура воздуха может подняться до +28 градусов.

Синоптик из центра «Метео» Александр Ильин в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил, что 1 сентября может установить температурный рекорд, побив показатель 150-летней давности.

Ильин также отметил, что не только первый день, но и вся первая декада сентября может стать рекордно жаркой. По его прогнозу, в Москве и области температура воздуха в этот период может колебаться от +26 до +31 градуса.

В Рязани ожидается похожая погода, с температурой от +25 до +30 градусов.

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