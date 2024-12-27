Московско — Рязанский регион МЖД: итоги 2024

Главными достижениями работы рязанских железнодорожников стало обеспечение надежных перевозок, модернизация инфраструктуры.

В ходе ремонтно-путевой кампании в 2024 году на Московской железной дороге в Рязанской области было отремонтировано 31,8 км пути. Это участки Рыбное – Рязань-1 (16,4 км), Рыбное – Узуново (6,5 км), Кораблино – Ряжск (8,9 км).

В уходящем году вырос объем грузоперевозок по железной дороге. Так, погрузка на сети ОАО «РЖД» в январе – ноябре 2024 года составила 9,5 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные виды перевозимых грузов: нефть и нефтепродукты, зерно, химикаты и сода, лом черных металлов, продукты перемола, строительные грузы, промышленные товары народного потребления.

Главный клиент железных дорог – пассажир, и его комфорту и безопасности было посвящено много направлений работы. На территории Рязанской области курсируют 83 пары поездов дальнего следования и 52 пары поездов пригородного сообщения. За 11 месяцев 2024 года в дальнем следовании было отправлено 775,1 тыс. человек, пригородным сообщением воспользовались 2,4 млн человек.

На одной из крупнейших сортировочных станций МЖД Рыбное, установлен и готовится к вводу интегрированный пост автоматизированного приема и диагностики подвижного состава. Применение технологии «машинного зрения» позволит считывать основную информацию о состоянии поезда еще до его прибытия на станцию, уменьшает влияние человеческого фактора на безопасность движения и позволяет в ускоренном режиме проводить осмотр подвижного состава. В результате сокращается время обработки грузовых поездов.

В декабре начальником МЖД и рязанским губернатором было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2025 – 2027 годы.

Примечательно, что в этом году в Рязани появилась первая девушка-помощник машиниста. Таисия Виноградова прошла обучение по специальности, успешно сдала экзамены и начала свою трудовую деятельность в эксплуатационном локомотивном депо Рязань. В конце декабря Таисия отправилась в свой первый самостоятельный рейс. Она будет водить пассажирские поезда по маршруту Рязань-Москва и Рязань-Инза.

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МЖД активно привлекает молодых специалистов. Участие в областных ярмарках вакансий позволило представителям Московской железной дороги знакомить соискателей с предложениями по трудоустройству.

Кроме того, МЖД заключила соглашение о сотрудничестве с Центром опережающей профессиональной подготовки Рязанской области, что позволит расширить профориентационную работу с учебными заведениями региона. Для школьников будут проводиться тематические экскурсии на предприятиях железной дороги, мастер-классы и профессиональные пробы с моделированием элементов конкретного вида работ. Благодаря этому дети уже в раннем возрасте получат опыт разнообразной деятельности, который в дальнейшем поможет в выборе профессии.

Работники столичной магистрали активно ведут социальную работу, в том числе по сохранению исторического наследия. Так, в мае в детской библиотеке Рязани открылся музей, посвящённый истории создания паровоза Черепановых, в организации которого активно участвовали железнодорожники. А в ноябре на станции Ряжск Рязанской области прошло памятное мероприятие, посвященное 150-летию открытия движения по Ряжско-Вяземской железной дороге. В нем приняли участие сотрудники и ветераны стальной магистрали, представители районной власти, студенты-железнодорожники и школьники. В Ряжск прибыл специальный праздничный поезд с делегацией из Тульской области.

Развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение транспортной и информационной безопасности, внедрение современных технологий и оборудования останутся приоритетными задачами и в 2025 году.

А сейчас железнодорожники готовятся к интенсивной работе в новогодние праздники, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов.

Руководство Московско-Рязанского региона МЖД желает жителям региона добра, благополучия и ярких путешествий в новом году!