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Вторник, 21 сентября, 2021
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Московский школьник молча напал с ножом на одноклассника

Александр Ильин
Московский школьник молча напал с ножом на одноклассника

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В Москве, в одном из южных районов, девятиклассник нанёс три ножевых ранения подростку во время перемены. Об этом пишет МК.

Инцидент произошёл в понедельник, 20 сентября. Пострадавший стоял в коридоре школы и болтал с приятелем. В этом время к нему подошёл подозреваемый и, не сказав ни слова, достал нож и начал наносить удары в шею и живот. К счастью, парня удалось спасти. В данный момент его состояние стабильное.

Нападавший отправлен в психоневрологическую больницу для прохождения обследования. По словам родителей мальчика, он был мирным и застенчивым; что побудило его взяться за нож — неизвестно.

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