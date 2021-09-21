Московский школьник молча напал с ножом на одноклассника

В Москве, в одном из южных районов, девятиклассник нанёс три ножевых ранения подростку во время перемены. Об этом пишет МК.

Инцидент произошёл в понедельник, 20 сентября. Пострадавший стоял в коридоре школы и болтал с приятелем. В этом время к нему подошёл подозреваемый и, не сказав ни слова, достал нож и начал наносить удары в шею и живот. К счастью, парня удалось спасти. В данный момент его состояние стабильное.

Нападавший отправлен в психоневрологическую больницу для прохождения обследования. По словам родителей мальчика, он был мирным и застенчивым; что побудило его взяться за нож — неизвестно.