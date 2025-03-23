Мощные магнитные бури обрушатся на Землю

Сильные магнитные бури ожидаются на Земле в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

По прогнозам учёных, облако плазмы, вылетевшее с поверхности Солнца, должно достичь поверхности нашей планеты к 3 часам ночи. Именно оно станет причиной резкого ухудшения геомагнитной обстановки.

Общая продолжительность геомагнитных возмущений превысит 30 часов. Наиболее сильные ожидаются с 3 до 15 часов по московскому времени воскресенья, 23 марта.

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По прогнозам экспертов, уровень бурь прогнозируется G3 (сильные). Вероятность выхода на высокий уровень G4 составляет около 10%.

Из-за магнитных бурь зона полярных сияний может опуститься до географических широт 50-55 градусов. Природное явление можно будет наблюдать в Москве, Рязани, Рязанской области.

— Этому способствуют, в том числе, благоприятные характеристики межпланетного магнитного поля, а также повышенная скорость солнечного ветра. Можно заметить, что полярный овал из-за роста скорости солнечного ветра уже заметно увеличен, — пишут учёные.