Мошенники звонят рязанцам под видом представителей оператора

Рязанцев предупредили о звонках от «представителей оператора». Мошенническая схема заключается в том, что гражданину звонят якобы представители оператора сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера злоумышленники просят сообщить код из СМС. На самом деле это оказывается код для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги».

После того как мошенники получают код, они имеют возможность доступа к учетной записи, меняют пароль и оставляют сообщение о блокировке аккаунта и необходимости позвонить по указанному номеру.

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Указанный номер телефона будет являться номером мошенников, позвонив по которому, будет использована схема с переводом денежных средств на «безопасный счет».

Если вам поступил такой звонок – положите трубку.