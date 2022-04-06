Мошенники вымогали 10 млн руб с супруги военного из Дзержинска за «освобождение из плена»

Группа мошенников задержана в регионах России за попытку получить 10 миллионов рублей с живущей в Нижегородской области жены контрактника якобы за его освобождение из плена на Украине, сообщается на сайте МВД России.

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Супруг жительницы города Дзержинска проходит военную службу по контракту. В феврале он убыл в служебную командировку для выполнения задач в рамках спецоперации ВС РФ.

«В марте на страницу женщины в социальной сети от неизвестных лиц под различными именами поступила информация о том, что ее супруг находится в плену на Украине. Они прислали ей ссылку на группу в мессенджере. Пройдя по ссылке, женщина стала участницей различных групп, в которых обсуждалась информация о местонахождении российских военнослужащих на территории Украины. В этих группах она оставила свои личные данные, а также сведения о супруге», — говорится в сообщении.

Через два дня потерпевшей позвонил неизвестный, который потребовал за освобождение ее мужа 10 миллионов рублей. Поскольку у женщины не было такой суммы, он рекомендовал ей взять кредит и как можно быстрее перевести 400 тысяч рублей на указанную банковскую карту. Мужчина звонил жительнице Дзержинска каждый час, контролировал ее действия и требовал передачи денег. С одного номера поступило 14 звонков.

«Когда женщина отказалась перечислять денежные средства и потребовала общения с мужем по видеосвязи, неизвестный в переписке и в телефонных разговорах начал высказывать угрозы убийством в отношении ее супруга. Кроме того, он прислал фотографию мужчины, лежащего на земле вниз лицом. После этого женщина обратилась в полицию», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем Следственного управления УМВД России по Дзержинску возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство), которое впоследствии переквалифицировано на статью 159 УК РФ (Мошенничество).

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям в течение трех дней установлены двое уроженцев Нижнего Тагила, подозреваемых в совершении преступления. Предположительно, они являлись посредниками в преступной схеме. Оба задержаны и заключены под стражу», — сообщила Волк.

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По версии следствия, к криминальной деятельности также причастен уроженец Мурманска, он задержан.

«По имеющейся информации, мужчина сотрудничал с колл-центром, расположенным на Украине. Злоумышленники посредством телефонных звонков обманывали граждан России под различными предлогами, в том числе под видом выкупа попавших в плен российских военнослужащих. Информацию об их родственниках они искали в интернете», — подчеркивается в сообщении.

Расследование продолжается, устанавливаются соучастники и все эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России, сообщает РИА Новости.