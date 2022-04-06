Мошенники вымогали 10 млн руб с супруги военного из Дзержинска за «освобождение из плена»

Группа мошенников задержана в регионах России за попытку получить 10 миллионов рублей с живущей в Нижегородской области жены контрактника якобы за его освобождение из плена на Украине, сообщается на сайте МВД России.
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Супруг жительницы города Дзержинска проходит военную службу по контракту. В феврале он убыл в служебную командировку для выполнения задач в рамках спецоперации ВС РФ.
Через два дня потерпевшей позвонил неизвестный, который потребовал за освобождение ее мужа 10 миллионов рублей. Поскольку у женщины не было такой суммы, он рекомендовал ей взять кредит и как можно быстрее перевести 400 тысяч рублей на указанную банковскую карту. Мужчина звонил жительнице Дзержинска каждый час, контролировал ее действия и требовал передачи денег. С одного номера поступило 14 звонков.
Следователем Следственного управления УМВД России по Дзержинску возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство), которое впоследствии переквалифицировано на статью 159 УК РФ (Мошенничество).
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По версии следствия, к криминальной деятельности также причастен уроженец Мурманска, он задержан.
Расследование продолжается, устанавливаются соучастники и все эпизоды противоправной деятельности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России, сообщает РИА Новости.