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Мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи

7info

Мошенники усложнили сценарий обмана граждан. Они стали звонить россиянам через мессенджеры или по телефону и представляться сотрудниками банков. Но если граждане не верят, им предлагается переключиться на видеозвонок, после чего злоумышленники имитируют работу из банковского офиса. Затем они выманивают чувствительную платежную информацию. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ.

Информацию подтвердили в банке «Ренессанс» и МТС Банке, а также в Infosecurity и Softline Company. В МТС Банке уточнили, что фиксируют такие нарушения в последние два месяца.

Появление этого сценария обмана может быть связано с тем, что звонки мошенников из-за границы с использованием подмены номера стали блокировать, полагают в Росбанке. Соответствующий закон вступил в силу в декабре 2021 года.

Чтобы убедить абонента, что звонящий действительно является сотрудником банка или правоохранительного органа, злоумышленники могут направить в различных мессенджерах фото поддельных служебных удостоверений либо банковских документов, сообщила «Известиям» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она подчеркнула: в действительности сотрудники банков и правоохранительных органов никаких документов в мессенджерах никогда не направляют.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ролик без палочки: мошенники стали звонить россиянам по видеосвязи

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