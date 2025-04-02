Мошенники пытаются украсть данные семей участников СВО

Мошенники пытаются украсть данные членов семей участников СВО. Об этом сообщает министерство образования Рязанской области в своем телеграм-канале.

Под видом письма Ассоциации ветеранов СВО о мерах поддержки распространяется фишинговое письмо с целью выкрасть данные: призывают прислать на поддельный электронный адрес фотографии детей с родителями, погибших в зоне проведения СВО.

Явными признаками подделки являются поддельная подпись и неверный почтовый адрес, созданный для провокации.

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Официальные контакты Ассоциации ветеранов СВО:

Почта: veteransvo@polkrf.ru

Сайт: участниксво.рф

Телеграм: t.me/veteranysvo

Вконтакте: vk.com/veteranysvo

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