Мошенники пытаются украсть данные семей участников СВО

Мошенники пытаются украсть данные членов семей участников СВО. Об этом сообщает министерство образования Рязанской области в своем телеграм-канале.
Под видом письма Ассоциации ветеранов СВО о мерах поддержки распространяется фишинговое письмо с целью выкрасть данные: призывают прислать на поддельный электронный адрес фотографии детей с родителями, погибших в зоне проведения СВО.
Явными признаками подделки являются поддельная подпись и неверный почтовый адрес, созданный для провокации.
Официальные контакты Ассоциации ветеранов СВО:
Почта: veteransvo@polkrf.ru
Сайт: участниксво.рф
Телеграм: t.me/veteranysvo
Вконтакте: vk.com/veteranysvo
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