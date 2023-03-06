Понедельник, 6 марта, 2023
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Мошенники под видом участников спецоперации просят деньги у ярославцев

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Ярославцам стали приходить в мессенджерах сообщения от мошенников, которые представляются участниками спецоперации, сообщил 76.RU.

В обращении нередко фигурирует формулировка: «Извини, пропал я на фронте».

При этом злоумышленники часто используют реальных военных и просят перевести им деньги.

«Как сообщили в силовых структурах, такие аккаунты либо оказываются взломаны, либо устройство находится в чужих руках», – пояснили на официальной странице Тутаевского района.

Жителей региона призвали не вступать диалог при получении подобных сообщений, не отравлять в ответ фото и заблокировать отправителя.

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