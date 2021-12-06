С конца ноября в Сети стали появляться сайты, публикующие фейковые новости от имени российских СМИ, сообщили специалисты Infosecurity. Аналитики компании обнаружили поддельные страницы таких изданий, как «Коммерсант», Lenta, Meduza (признано иностранным агентом). Доменные имена лжересурсов имитируют настоящие (например, kommersant.io вместо kommersant.ru), а оформление неотличимо от оригинала. Добавляет убедительности фейковым страницам и то, что все кнопки и ссылки на них переводят пользователя на настоящий сайт.

Ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско уточнил, что все фейковые страницы созданы при помощи Telegram-бота, о запуске ранее объявил создатель другого нашумевшего проекта «Глаз бога» Евгений Антипов. Он позволяет создавать сайты страницы перечисленных выше ресурсов и других.

— Перечень таких СМИ пополняется. На днях, например, появился сайт BBC. Домены, которые используют для публикации фейковых новостей зарегистрированы на Евгения Антипова. Бот постоянно их меняет, — сказал Александр Вураско.

Эксперт отметил, что злоумышленники используют сервис в корыстных целях. От имени СМИ они создают и распространяют новости, которые, как считает эксперт, призваны повлиять на котировки ценных бумаг, ввести в заблуждение партнеров тех или иных организаций, опорочить достоинство человека или повлиять на деловую репутацию организации-жертвы. Основные каналы распространения таких новостей — мессенджеры и соцсети. В Infosecurity уже получали жалобы на распространение фейков от своих клиентов, сказали в там.

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Фейковые новостные ресурсы также обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «Ростелеком-Солар», Check Point, подтвердили «Известиям» в компаниях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Фейк с ним: мошенники начали подделывать новости для атак на бизнес»