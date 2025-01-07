Мошенники начали обманывать россиян с помощью схемы с настройкой телеприставок

Мошенничество с настройкой телевизионных приставок стало популярной схемой обмана пожилых людей в России, особенно в период новогодних праздников. Об этом сообщил RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Мошенники ловко используют доверчивость и недостаточную техническую осведомлённость пожилых людей. Основная суть аферы заключается в том, чтобы, представляясь специалистами по ремонту или настройке оборудования, взять с пенсионеров гораздо больше денег, чем оговаривалось изначально. Распространение таких схем связано с юридическими и социальными особенностями. Злоумышленники обычно действуют уверенно и профессионально. Они приходят на вызов, называют одну сумму за услуги, а после выполнения работы требуют значительно большую оплату. Забрав деньги, они быстро уходят, оставляя жертву в замешательстве. Иногда мошенники используют сложные схемы с заранее подготовленными документами и актами выполненных работ, что создаёт иллюзию легальности их действий», — пояснил Гаврилов.

По словам депутата, сложность борьбы с такими преступлениями заключается в том, что мошенники формально действуют в рамках закона.

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«Например, они могут быть зарегистрированы как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже уплачивать налоги. Это усложняет квалификацию их действий как мошеннических, так как отсутствует явный элемент обмана с точки зрения закона. Если договор подписан и услуга оказана, сотрудники полиции часто советуют обращаться в суд. Однако судебное разбирательство — это длительный и затратный процесс», — добавил он.

Сергей Гаврилов отметил, что пожилые люди часто недостаточно юридически подкованы и не понимают, что подписывают документы, в которых они соглашаются на оплату услуг.

«Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо повышать уровень осведомлённости пожилых граждан. Нельзя впускать в дом незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками известных компаний. Всегда стоит проверять документы и перезванивать в организацию, которую они якобы представляют. Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенников, нужно незамедлительно обращаться в полицию. Чем быстрее будет подана жалоба, тем выше вероятность успешного расследования», — подчеркнул депутат.

В качестве меры предотвращения таких преступлений Гаврилов предложил создать обязательный реестр специалистов, работающих в сфере настройки телевизионного оборудования, смартфонов и других технических устройств.

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«Создание базы сертифицированных мастеров позволит усложнить деятельность мошенников и повысить доверие граждан к таким услугам. Система сбора данных и контролируемый реестр специалистов помогут защитить как пожилых, так и молодых граждан от недобросовестных мастеров, которые злоупотребляют своим положением ради обмана клиентов», — заключил депутат.