Мошенники начали использовать новую схему на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard

Владельцы карт Visa и Mastercard начали получать СМС-сообщения, якобы отправленные от имени Сбербанка, с уведомлением о возобновлении полного функционала карт, включая возможность трансграничных платежей. В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени «валидацию», сообщили в Роскачестве.

Для прохождения «валидации» пользователям предлагают перейти по ссылке, ведущей на фейковую страницу банка, где требуется ввести регистрационные данные. Также эта ссылка может распространять вредоносное программное обеспечение.

Мошенники используют ограничения, введённые на карты Visa и Mastercard в 2022 году, чтобы ввести людей в заблуждение и получить доступ к их личным данным и банковским счетам. Для повышения достоверности сообщений злоумышленники подменяют номера отправителя, отображая их как (+900) или (+900#).

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Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества:

«Подобные СМС-рассылки о возобновлении работы карт Visa и Mastercard — это обычная фишинговая атака. На данный момент нет официальной информации о восстановлении их работы, поэтому любые подобные сообщения — фейк. Банки, включая Сбербанк, не рассылают СМС с просьбой перейти по ссылке для „валидации“ карт или установки какого-либо ПО».

Цель мошенников — завладеть персональными данными пользователей, включая информацию о банковских картах, логины и пароли от онлайн-банкинга. В худшем случае на устройство может быть установлено вредоносное ПО, позволяющее злоумышленникам удалённо контролировать гаджет.