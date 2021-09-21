Мошенник похитил у московской балерины 500 тыс. рублей

В Москве женщина, работающая балериной, лишилась полумиллиона рублей. Её обхитрил мошенник, с которым она познакомилась через интернет. Об этом пишет РЕН ТВ.

Аферист в первые же дни знакомства начал занимать у девушки небольшие суммы: 100, 800, 2000 рублей. В первое время все долги он отдавал вовремя. Позже, когда мужчина понял, что девушке выплачивают солидные гонорары, стал занимать уже суммы покрупнее: 16 000 и более. Мошенник манипулировал своей жертвой, давил на жалость, уверяя, что ему срочно нужны деньги и что скоро он всё отдаст. Пострадавшая верила и переводила ему всё больше и больше — в общей сложности, полмиллиона рублей.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело. По словам балерины, весь долг, что он ей вернул — это 10 копеек.