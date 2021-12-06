Мошенник из Рязани обманул 60-летнюю жительницу Белгородской области

Сотрудники следственного подразделения отдела МВД России по Московскому району Рязани закончили расследование возбужденного в отношении 24-летнего рязанца уголовного дела по обвинению в краже с помощью мобильной связи и сети интернет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские установили, что в 2020 году злоумышленник выбрал в сети Интернет на сайте по продаже подержанных вещей объявление о сбыте оборудования для организации комфортного быта инвалидов.

Связавшись по указанному в объявлении телефону с продавцом, как потом выяснилось жительницей Белгородской области, рязанец согласился купить это приспособление для инвалидов. Мужчина предложил сразу же перевести деньги с помощью приложения онлайн-банк и узнал номер банковской карты продавца. В этот момент он скрытно от продавца отправил запрос о подключении к этому счету дополнительного онлайн-банка. Затем обманом, якобы, чтобы провести операцию по переводу денежных средств, рязанец выпросил у пострадавшей подтверждающий подключение онлайн-банка код, который поступил ей на телефон в СМС-сообщении.

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60-летняя жительница Белгородской области сообщила код подтверждения и злоумышленник получил доступ к средствам, хранящимся на ее банковском счете, и тут же перевел на подконтрольный ему счет 3,5 тысячи рублей и позже их обналичил.

Пострадавшая заметив, что во время телефонного разговора с «покупателем» со счета пропали денежные средства заподозрила подвох и тут же заблокировала банковскую карту, но в вернуть похищенные деньги не смогла.

Следственное подразделение отдела МВД России по Советскому району Рязани возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Оперативники уголовного розыска установили обстоятельства противоправных действий злоумышленника и задержали его.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленник после хищения разломал сим-карты, которые он использовал во время разговора с пострадавшей и при операциях по переводу денежных средств, но эти уловки не помогли ему скрыться от полиции.

Сотрудники следственного подразделения отдела МВД России по Московскому району Рязани закончили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего рязанца и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд.