Мосгорсуд оставил Любимова под стражей

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда по делу бывшего губернатора Рязанской области и экс-сенатора от этого региона Николая Любимова. Он останется под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Любимова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, до 11 мая. Адвокаты Любимова просили изменить меру пресечения на домашний арест. Мосгорсуд отказал арестованному, он останется в СИЗО.

Любимова обвиняют в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере в период его губернаторства. Показания против него дал ранее арестованный бывший вице-губернатор Игорь Греков.