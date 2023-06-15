Четверг, 15 июня, 2023
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Молодым предпринимателям предлагают пройти «Трансформацию бизнеса»

7info
Екатерина Яшечкина, молодой предприниматель. Получила в 2022 году грант на развитие собственного предприятия "Кладовая солнца" от регионального министерства экономического развития, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке Агентства развития бизнеса.

Молодые предприниматели Рязанской области приглашаются к участию в бесплатной обучающей программе «Трансформация бизнеса», которая проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор курса — центр «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса.

Программа включает в себя обучающий блок и консультационное сопровождение. Обучение пройдет в очном формате. За 5 дней участники:

•  узнают, как можно получить молодежный грант от 100 до 500 тысяч рублей и подготовят пакет документов для участия в нем;

•  сформируют бизнес-план, финансовый и маркетинговый планы;

•  пройдут обучение навыкам предпринимательской деятельности;

•  смогут проанализировать ресурсы бизнеса и сформировать план развития;

•  познакомятся с другими участниками программы и, возможно, найдут будущих партнеров и клиентов;

•  подготовят свой проект для презентации перед комиссией на гранты и субсидии;

•  получат необходимые компетенции для привлечения дополнительных инвестиций в бизнес.

Важные критерии для участия:

— возраст до 25 лет (включительно) для участников, претендующих на молодежный грант;

— быть зарегистрированным и вести предпринимательскую деятельность в статусе ИП на территории Рязанской области либо входить в состав учредителей (участников) или акционеров юридического лица (ООО) с долей не менее чем 50 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью;

— зарегистрироваться на цифровой платформе МСП.рф

Даты проведения курса: 5-10 июля включительно по адресу: Рязань, ул. Каширина, стр. 1Б; 13-28 июля — онлайн-консультации на площадке zoom.

По итогу обучения молодые люди получат сертификат.

Регистрация на участие по ссылке.

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