Молодые специалисты Рязанской НПК поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы

В преддверии Дня Победы молодые специалисты Рязанской НПК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые раньше работали на нефтезаводе, с наступающим праздником.

Сотрудники предприятия навестили более двадцати человек. Это те, кто пережил тяготы войны, а в 60-е годы принимали активное участие в строительстве завода и запуске первых технологических установок.

Встречи с ветеранами прошли в тёплой и радостной обстановке. Молодые нефтяники передали им открытки, продуктовые наборы и пледы. Ветераны рассказали молодёжи о трудностях военных лет и о своей работе на предприятии. В свою очередь молодые сотрудники поделились планами по его дальнейшему развитию.

Поздравление ветеранов войны и тружеников тыла – добрая традиция Рязанской НПК. В этом году коллектив нефтезавода планирует принять самое активное участие в праздновании Дня Победы. Работники предприятия уже написала «Диктант Победы». Накануне 9 мая окна заводоуправления украсят флаги России, а все работники нефтезавода получат георгиевские ленточки. На одну из самых высоких установок предприятия – установку каталитического крекинга водрузили знамя Победы – символ доблести и славы поколения победителей. Чести установить флаг удостоились лучшие операторы установки. Также Рязанская НПК проведёт праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла. В подарок от нефтезавода они получат продуктовые наборы.