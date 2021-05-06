15.8 C
Рязань
Четверг, 6 мая, 2021

Молодые специалисты Рязанской НПК поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы

7info7

В преддверии Дня Победы молодые специалисты Рязанской НПК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые раньше работали на нефтезаводе, с наступающим праздником.

Сотрудники предприятия навестили более двадцати человек. Это те, кто пережил тяготы войны, а в 60-е годы принимали активное участие в строительстве завода и запуске первых технологических установок.

Встречи с ветеранами прошли в тёплой и радостной обстановке. Молодые нефтяники передали им открытки, продуктовые наборы и пледы. Ветераны рассказали молодёжи о трудностях военных лет и о своей работе на предприятии. В свою очередь молодые сотрудники поделились планами по его дальнейшему развитию.

Поздравление ветеранов войны и тружеников тыла – добрая традиция Рязанской НПК. В этом году коллектив нефтезавода планирует принять самое активное участие в праздновании Дня Победы. Работники предприятия уже написала «Диктант Победы». Накануне 9 мая окна заводоуправления украсят флаги России, а все работники нефтезавода получат георгиевские ленточки. На одну из самых высоких установок предприятия – установку каталитического крекинга водрузили знамя Победы – символ доблести и славы поколения победителей. Чести установить флаг удостоились лучшие операторы установки. Также Рязанская НПК проведёт праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла. В подарок от нефтезавода они получат продуктовые наборы.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

В преддверии Дня Победы молодые специалисты Рязанской НПК поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые раньше работали на нефтезаводе, с наступающим праздником.

Сотрудники предприятия навестили более двадцати человек. Это те, кто пережил тяготы войны, а в 60-е годы принимали активное участие в строительстве завода и запуске первых технологических установок.

Встречи с ветеранами прошли в тёплой и радостной обстановке. Молодые нефтяники передали им открытки, продуктовые наборы и пледы. Ветераны рассказали молодёжи о трудностях военных лет и о своей работе на предприятии. В свою очередь молодые сотрудники поделились планами по его дальнейшему развитию.

Поздравление ветеранов войны и тружеников тыла – добрая традиция Рязанской НПК. В этом году коллектив нефтезавода планирует принять самое активное участие в праздновании Дня Победы. Работники предприятия уже написала «Диктант Победы». Накануне 9 мая окна заводоуправления украсят флаги России, а все работники нефтезавода получат георгиевские ленточки. На одну из самых высоких установок предприятия – установку каталитического крекинга водрузили знамя Победы – символ доблести и славы поколения победителей. Чести установить флаг удостоились лучшие операторы установки. Также Рязанская НПК проведёт праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла. В подарок от нефтезавода они получат продуктовые наборы.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]