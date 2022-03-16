Молодые специалисты рязанского нефтезавода представили свои научно-технические разработки

В Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») прошла XXI региональная научно-техническая конференции, на которой было представлено 40 разработок.

Их авторы – молодые сотрудники нефтезавода. Работа конференции проводилась в шести секциях: «Промышленная энергетика. Энергоэффективность», «Промышленная безопасность, охрана труда», «Экономика, финансы», «Информационные технологии и автоматизация производств», «Труд, юриспруденция, персонал». Самой массовой стала секция «Технология и оборудование нефтегазопереработки», в рамках её работы было представлено 16 докладов.

Докладчики изложили суть своих разработок, рассказали об их эффективности и необходимости применения на практике. Заместитель главного инженера Рязанской НПК отметил: несмотря на то что конференция проводится в двадцать первый раз, молодые специалисты всегда демонстрируют новые идеи по повышению качества производства.

– Как председатель одной из секций могу сказать, что среди представленных проектов были те, над которыми ещё следует поработать, но были и качественные разработки, которые возможно будет внедрить на производстве, и они позволят обеспечить дальнейшее эффективное развитие предприятия, — отметил он.

Авторы лучших разработок в каждой номинации примут участие в кустовой научно-технической конференции НК «Роснефть», а наиболее эффективные методы рекомендуют для внедрения в производственный процесс. Кроме того, призёры конференции и их наставники получат премии.