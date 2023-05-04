Молодые сотрудники Рязанской НПК поздравляют ветеранов ВОВ с Днём Победы

Рязанская НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») в преддверии Дня Победы поздравила ветеранов Великой Отечественной войны. Молодые специалисты предприятия навестили ветеранов войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны.

Молодёжь поздравила ветеранов с 78-летием Победы и вручила подарки – портативные транзисторные радиоприёмники в ретро стиле, продукты к праздничному столу и безграничное спасибо за волю к победе. Работники РНПК навестили 164 человека, 20 из которых отметили вековой юбилей. Акция по поздравлению ветеранов войны за многие годы вошла в копилку добрых дел рязанских нефтяников.

«Я рад, что у нас есть возможность лично встретиться с ветеранами, поздравить их с праздником, пожать руку, а главное сказать спасибо за жизнь», — сказал главный специалист группы материалов АО «РНПК» Роман Шишков.

«У каждой семьи в нашей стране есть свои победители и их опыт. Мы преклоняемся перед всеми, кто прошел долгими фронтовыми дорогами, кто самозабвенно трудился в тылу, кто восстанавливал из руин наши города, сёла и деревни после войны, — сказал генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов. – Нам очень важно, чтобы все, кто сегодня в строю, обязательно получили знак нашего внимания и заботы».

В нынешнем году завод активно участвует во всероссийской программе празднования Дня Победы. Работники предприятия уже высадили в Кальном на улице Быстрецкой «Аллею славы» и каждое высаженное дерево посвятили тем, кто ковал победу в годы Великой Отечественной войны.

В пятницу, 5 мая, предприятие пригласит ветеранов войны на праздничный концерт. Для них песни военных лет исполнят артисты Рязанского областного музыкального театра.