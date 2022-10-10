Молодые рязанские педагоги встретились с министром образования

В Рязанской области состоялась встреча молодых педагогов с министром образования Ольгой Щетинкиной. Об этом сообщает министерство образования и молодёжной политики региона.

В «Завтраке с министром» в рамках Большой учительской недели участвовали молодые учителя, педагоги дополнительного образования и воспитатели из разных муниципальных образований Рязанской области, – говорится на сайте регионального правительства.

На мероприятии обсудили развитие образования, внедрение современных технологий в процесс обучения. Также поговорили о педагогическом опыте, системе наставничества и участии рязанцев в профессиональных конкурсах федерального уровня.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram