Молодые полицейские рязанского УМВД получили назначения на должности

В УМВД России по Рязанской области состоялось собрание по распределению молодых сотрудников органов внутренних дел. Лейтенанты полиции получили назначения на должности в структурные подразделения и территориальные органы МВД России на районном уровне в регионе.

Молодые офицеры получили напутствие от начальника регионального Управления МВД генерал-майор полиции Владимира Алая и от начальников подразделений, в которых молодые специалисты будут нести службу.

— Служба сотрудника полиции требует особой ответственности, готовности в любую минуту прийти на помощь гражданам, умения быстро принимать верные решения, — обратился к выпускникам Владимир Алай. Он пожелал лейтенантам полиции успехов в служебной деятельности и благополучия в семейной жизни.

В этом году 46 молодых сотрудников окончили Рязанский филиал Московского университета Министерства внутренних дел имени Российской Федерации В.Я. Кикотя. Они пополнили ряды подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, участковых уполномоченных полиции, дознания и следствия.