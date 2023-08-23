Молодые полицейские рязанского УМВД получили назначения на должности

В УМВД России по Рязанской области состоялось собрание по распределению молодых сотрудников органов внутренних дел. Лейтенанты полиции получили назначения на должности в структурные подразделения и территориальные органы МВД России на районном уровне в регионе.
Молодые офицеры получили напутствие от начальника регионального Управления МВД генерал-майор полиции Владимира Алая и от начальников подразделений, в которых молодые специалисты будут нести службу.
В этом году 46 молодых сотрудников окончили Рязанский филиал Московского университета Министерства внутренних дел имени Российской Федерации В.Я. Кикотя. Они пополнили ряды подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, участковых уполномоченных полиции, дознания и следствия.