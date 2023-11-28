Молодые парламентарии Московской области представили новые принципы работы

О нововведениях в работе молодых парламентариев рассказали на форуме Московского областного молодежного парламентаризма.

Форум будет проходить два дня, он объединит юных политических активистов и депутатов.

«МОМП (Московский областной молодежный парламент) ждет грандиозная перезагрузка. Новая идеология, новая структура, новые идеи», — рассказала Линара Самединова, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

МОМП будет развиваться как команда, прислушиваться к мнению людей и осуществлять чуткую власть.

Молодые парламентарии планируют учитывать только объективные показатели при принятии кадровых решений и честно трудиться на благо жителей Подмосковья.