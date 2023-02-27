Молодой житель Рязани устроил в своей квартире наркопритон

В Железнодорожном районе Рязани полиция ликвидировала наркопритон. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.
Сотрудники УНК и Железнодорожного отдела МВД пресекли деятельность наркопритона в квартире дома на улице Высоковольтная, принадлежащей 25-летнему рязанцу.
Некоторое время назад полицейские установили, что по данному адресу собираются молодые люди и употребляют синтетические наркотики. Злоумышленник задержан. В помещении изъяли предметы, используемые для наркопотребления.
Дознаватель ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов или систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств.
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