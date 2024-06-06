Молодого матроса Балтийского флота убили из-за отказа дать прикурить

В Новгородской области 35-летний Али жестоко убил молодого матроса Балтийского флота из-за отказа дать прикурить. Конфликт произошел в баре «Виват» в городе Сольцы на прошлых выходных, сообщает телеграм-канал SHOT.

21-летний матрос Илья отдыхал в баре с друзьями, когда около двух часов ночи к нему подошел Али и попросил сигарету и огонь. Илья отказал, между мужчинами началась ссора, которая быстро переросла в драку.

В разгаре конфликта Али вытащил нож и несколько раз ударил Илью в сердце. Затем он попытался спрятать оружие и сделать вид, что не причастен к инциденту. Однако охрана заведения видела нападение и задержала его до приезда полиции. Медики скорой помощи, к сожалению, не смогли спасти Илью.

Погибшего матроса уже похоронили. Он служил на Балтийском флоте и был известен как честный и дисциплинированный человек, пользующийся уважением в коллективе.

Али задержан, ему грозит до 15 лет тюремного заключения за убийство. Возбуждено уголовное дело.