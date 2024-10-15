«Молодёжка» возвращается на СТС после 5-летнего перерыва

5 ноября в 20:00 спустя пять лет на СТС возвращается драмеди «Молодёжка» (16+) производства Art Pictures Vision. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) «воскрешает» команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха». Став проректором вуза, он решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института. Тренером клуба он видит бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку нужно не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому. И помогут ему в этом друзья из «Медведей» (Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков).

Премьера телехита состоялась в 2013 году, всего за семь лет зрители посмотрели 260 серий и 6 сезонов. Проект с рейтингом 7,9 на Кинопоиске взял ТЭФИ, две премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения и в разное время получал звание самого популярного сериала по версии «Яндекса» и «Одноклассников». В сериале снимались звёзды театра, кино и спорта: Фёдор Бондарчук, Екатерина Климова, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Виктор Гусев, Сергей Шакуров, Андрей Мерзликин, Владимир Яглыч, Наталья Рудова и другие.

На съёмках исполнители главных ролей вспоминали, как «Молодёжка» изменила их жизни и какие перемены с ними случились за пять лет перерыва в эфире.

Влад Канопка (Кисляк): «Стал старше, ответственнее, в некоторых моментах мудрее. Теперь меньше переживаю по каким-то поводам. Недвижимость и другие материальные ценности не приобрёл, но не считаю это большим успехом. Другое дело — творческие победы. Выпустил двенадцать спектаклей, два из них очень хорошие. Были и успешные работы в кино».

Иван Жвакин (Костров): «Я обзавёлся имуществом: приобрёл небольшой участок с домиком. До сих пор не женился, из-за чего страдаю… Что ещё? Новые роли, театральные проекты, гастроли. Объездил пятьдесят городов в роли Евгения Онегина. Первый раз притронулся к поэзии и сразу же к Пушкину. До этого мы с ребятами из «Молодёжки» гоняли с постановкой «Билокси блюз»».

Матвей Зубалевич (Смирнов): «Я не изменился, иду с таким же рвением к жизни, отношением к профессии, коллегам и людям вокруг. Конечно, циферок добавилось, стал мудрее, отрастил бороду и воспитываю девятилетнюю дочку Варю. Она у меня спортсменка, занимается акробатическим рок-н-роллом».

Владимир Зайцев (Казанцев): «Казанцев стал любимым персонажем, я вложил в него всю душу и фантазию. В какой-то момент понял, что он меня изменил. Не знаю, в лучшую сторону или худшую, но этот его таран… В общем, научился бескомпромиссности. От прямолинейности я всегда страдал, но благодаря Казанцеву понял, что прав был тысячу раз в этом своём проявлении».

Николай Добрынин (отец Бакина): «Мой Бакин в «Молодёжке» — весельчак и вечный позитив. За шесть сезонов он стал для меня безумно дорогим персонажем и народным любимцем. После окончания съёмок все мы были заняты: спектакли, съёмки, проекты. Но периодически созванивались с моим экранным сыном Игоряшкой, поздравляли друг друга с Новым годом и другими праздниками. Когда прочёл сценарий продолжения, понял, что это написано потрясающе и с юмором. Герои повзрослели, теперь их, в том числе и нашу семейку Бакиных, ждут новые приключения».

Работа над сценарием продолжения шла больше года. За новые серии взялись авторы «Молодёжки» Леонид Купридо, Александр Булынко и Сергей Олехник, а в режиссёрском кресле снова Андрей Головков. «Мы сохраняем стилистику и настроение сериала, которые так полюбились зрителям, — говорит Головков. — Но если раньше герои занимались профессиональным спортом, то теперь объединены учебным заведением, честь которого хотят отстоять. Поэтому будет больше интересных линий и историй в университете, общежитии, в кругу друзей и родителей. Такой взрывной молодёжный коктейль».

По словам Влада Канопки, манера работы Кисляка в новых сериях напомнит зрителям Макеева — тренера «Медведей» в исполнении Дениса Никифорова. «Безусловно, Макеев оказал огромное влияние на Кисляка, и местами тренерские ходы и поведенческие реакции Сергея Петровича будут отражаться в моём герое, — рассуждает актёр. — Наши авторы даже вписали некоторые Макеевские реплики в слова Кисляка. В каком-то смысле это дань прошлому и уважение к герою Дениса Никифорова».

Если роль тренера не требовала физической нагрузки, то «новичкам», сыгравших «Акул Политеха», предстояло на протяжении полугода три раза в неделю тренироваться под руководством хоккеистов. Интенсивные тренировки и ледовые съёмки проходили в комплексе «Арена Мытищи» и ледовом дворце «Сокольники» при поддержке КХЛ и Федерации хоккея России. «Честно говоря, очень болели мышцы, о существовании которых я даже не подозревал, — признаётся Даня Киселёв, исполнивший роль нападающего Олега Валенцова. — Мы вкладывались в каждую тренировку, чтобы чувствовать себя уверенно на льду. Конечно, постепенно «нарастала кожа», приходили новые знания и навыки».