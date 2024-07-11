Молния и разрушение: что принесет соединение Марса и Урана 16 июля

Вселенная приготовила для нас настоящий аттракцион. 16 июля две планеты, отвечающие за разрушение и созидание, столкнутся в знаке Тельца. Это может привести к резкой трансформации и квантовому скачку, но также может вызвать шок, когда многое идёт не по плану.

Об этом рассказала астролог и таролог Юлия Лифанова на сайте Wday.ru. Марс, управляющий Узлом будущей Кармы в 2024 году, будет взаимодействовать с другими планетами, реализуя заложенные программы. То, что произойдёт 16 июля, уже было предопределено.

В арабском языке есть понятие «мактуб», которое означает фаталистическое обозначение ситуации. Это можно перевести как «так предначертано». Что-то случится, потому что такова воля высших сил! Многие могут столкнуться с переменами в финансах и самооценке.

Соединение таких суровых планет часто приносит катаклизмы и стихийные бедствия, такие как торнадо, смерчи, цунами и ливни со сходом оползней. Соединение этих планет в знаке Тельца может привести к аномалиям, связанным с почвой и недрами земли. Например, из-за молний может быть разрушена часть сельхозугодий или нарушена система доставки продуктов питания.

16 июля планеты соединяются в знаке Тельца, который отвечает за финансы и самооценку. Многие могут столкнуться с изменениями именно в этой сфере жизни. Например, у вас может внезапно увеличиться доход или возникнуть проблемы с финансами.

Что касается самооценки, то Уран в Тельце может шокировать вас тем, насколько Вселенная сейчас сталкивает вас с реалиями вашей жизни. Например, кто-то может сильно унизить вас, что в итоге принесёт понимание необратимости перемен. Если вы находитесь в любовном треугольнике, ваш визави может бросить вас или предъявить новые требования, которые вас ошеломят.

Совет: будьте честны с собой, потому что Уран не даёт второго шанса. Если сейчас не проанализировать происходящее, то потом вы можете оказаться на задворках своей жизни.