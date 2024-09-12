Молний ударила в российского туриста на пирсе в Батуми

В Батуми (Грузия) молния ударила в стоявшего на пирсе туриста из России, сообщает SHOT.

ЧП случилось вечером 11 сентября. По информации источника, 32-летний Павел приехал на отдых в Грузию из Самары с друзьями и братом. Компания собралась на пирсе, записать небольшой ролик под музыку «Нейромонаха Феофана» и полюбоваться красивым закатом.

В Павла попала молния, одежда на мужчине загорелась.

На место происшествия экстренно приехала скорая помощь и забрала россиянина с ожогами на животе, спине, ногах.