Четверг, 12 сентября, 2024

Молний ударила в российского туриста на пирсе в Батуми

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Батуми (Грузия) молния ударила в стоявшего на пирсе туриста из России, сообщает SHOT.

ЧП случилось вечером 11 сентября. По информации источника, 32-летний Павел приехал на отдых в Грузию из Самары с друзьями и братом. Компания собралась на пирсе, записать небольшой ролик под музыку «Нейромонаха Феофана» и полюбоваться красивым закатом.

В Павла попала молния, одежда на мужчине загорелась.

На место происшествия экстренно приехала скорая помощь и забрала россиянина с ожогами на животе, спине, ногах.

— Врачи удивляются, что турист жив и не получил серьёзных травм, — отмечает SHOT. — Сейчас мужчина находится в республиканской больнице Батуми.

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