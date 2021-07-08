«Мой бизнес» поможет рязанским предпринимателям с брендированием продукции и созданием сайтов

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В центре «Мой бизнес Рязанской области» предприниматели могут получить в качестве поддержки услуги Регионального центра инжиниринга (РЦИ). Центр помогает создавать сайты, брендировать продукцию, проводить технические аудиты, составлять бизнес-планы.

Предприятия, которые работают в производственном и агропромышленном секторах экономики, они же субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить поддержку от инжиниринговых компаний.

Для этого предпринимателю нужно обратиться в Региональный центр инжиниринга (РЦИ) или центр «Мой бизнес Рязанской области».

РЦИ помогает проводить маркетинговые исследования, доработать сайты, брендировать продукцию, создавать логотипы.

Также РЦИ проводит технические аудиты производства, финансовый или управленческий аудит, помогает составить бизнес-планы, организовать инвестиционные меморандумы, провести сертификацию производимой продукции.

Кроме того, в списке услуг – декларирование, аттестация, инженерно-консультационные и расчетно-аналитические услуги.

Требования к получателю услуг

Есть несколько требований к желающим получить услуги РЦИ.

Производственное предприятие или сельхозтоваропроизводитель сможет получить услуги РЦИ, если:

включен в Реестр МСП на сайте ФНС;

зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Рязанской области;

не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

Как получить услугу

Для получения услуги организация заполняет заявку на сайте https://mb-62.ru

Специалисты РЦИ связываются с заявителем и консультируют по предоставлению услуги.

Телефон для связи: 8 (4912) 971-771.