Могут ли наказать за отсутствие на автомобиле такси фонаря с «шашечками»?

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Правда ли, что за отсутствие на легковом такси фонаря с «шашечками» предусмотрена ответственность? На этот вопрос 7info отвечает вместе с прокуратурой Рязанской области.

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» определено, что легковое такси оборудуется фрахтовщиком опознавательным фонарем оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства.

При этом на кузов легкового такси фрахтовщиком наносится цветографическая схема, представляющая собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. На передней панели легкового такси справа от водителя фрахтовщиком размещается следующая информация, в которой указывается полное или сокращенное наименование, адрес и номера контактных телефонов фрахтовщика, номер выданного фрахтовщику разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, срок действия указанного разрешения, наименование органа, выдавшего указанное разрешение; тарифы за пользование легковым такси.

В соответствии со ст.6.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного транспортного средства влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц – 10 тыс. рублей; на юридических лиц – 50 тыс. рублей.

Подготовлено прокуратурой Александро-Невского района.