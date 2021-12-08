Могут ли отказать в приёме на работу из-за проживания в другом городе?

7info совместно с прокуратурой Рязанской области продолжает отвечать на вопросы рязанцев. На этот раз разбираемся, могут ли отказать человеку в приёме на работу, если он проживает в другом городе?

Подобный отказ незаконен. Так согласно ч. 1 ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.

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Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.

Таким образом, отказ в заключении трудового договора по причине того, что соискатель проживает в другом городе, может быть обжалован в суд.

Подготовлено прокуратурой Спасского района.