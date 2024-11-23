«Могу еще и “Шмеля”». В эфире «Шоу Воли» Юрий Стоянов рассказал о том, как заставил Никиту Михалкова петь по телефону 

Каждое воскресенье зрители ТНТ получают заряд хорошего настроения на всю неделю вместе с «Шоу Воли». Грядущие выходные не станут исключением: 24 ноября в 23:30 выйдет свежий выпуск программы, а гостем эфира станет Юрий Стоянов.
Актер объяснит Павлу Воле, почему всю жизнь хотел сыграть Брежнева (в этом году мечта сбылась – он появился в образе генсека в сериале «Игры). Оказывается, в юности Стоянов несколько раз встречался с Леонидом Ильичом. Дело в том, что Юрий Николаевич учился на параллельных курсах вместе с внучкой политика Викторией и дружил с ней. Знаменитый дедушка обязательно приезжал к девушке на День рождения, куда приглашали и Стоянова. На этих празднованиях юноша имел возможность пообщаться с руководителем СССР, а однажды осмелел и рассказал Брежневу анекдот про Брежнева.
Впрочем, политик – не единственный собеседник, разговор с которым Юрий Николаевич запомнил на всю жизнь. Много лет назад ему позвонил по телефону Никита Михалков, но звезда «Городка» не поверил в то, что на другом конце провода знаменитый кинорежиссер.
С таким оригинальным подходом, Юрий Николаевич нашел управу и на многочисленных телефонных мошенников. Разумеется, для них у всегда готов оригинальный ответ.
Помимо известного актера в студию к Павлу Воле также заглянет DJ Грув. Он расскажет немало неожиданных фактов из своей биографии. Например, выяснится, что Евгений Рудин (настоящее имя музыканта) сначала ходил в один детский сад, а потом был одноклассником Андрея Малахова. Более того: мужчины дружат до сих пор. Кроме того, окажется, что Грув учился на оперного певца, записывал рейв с Иосифом Кобзоном, а сейчас стал официальным композитором «Союзмультфильма».
Еще больше интересных фактов и отличных шуток ждут вас в свежем выпуске «Шоу Воли», 24 ноября, в 23:30 на ТНТ!