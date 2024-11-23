«Могу еще и “Шмеля”». В эфире «Шоу Воли» Юрий Стоянов рассказал о том, как заставил Никиту Михалкова петь по телефону 

Каждое воскресенье зрители ТНТ получают заряд хорошего настроения на всю неделю вместе с «Шоу Воли». Грядущие выходные не станут исключением: 24 ноября в 23:30 выйдет свежий выпуск программы, а гостем эфира станет Юрий Стоянов.

Актер объяснит Павлу Воле, почему всю жизнь хотел сыграть Брежнева (в этом году мечта сбылась – он появился в образе генсека в сериале «Игры). Оказывается, в юности Стоянов несколько раз встречался с Леонидом Ильичом. Дело в том, что Юрий Николаевич учился на параллельных курсах вместе с внучкой политика Викторией и дружил с ней. Знаменитый дедушка обязательно приезжал к девушке на День рождения, куда приглашали и Стоянова. На этих празднованиях юноша имел возможность пообщаться с руководителем СССР, а однажды осмелел и рассказал Брежневу анекдот про Брежнева.

Впрочем, политик – не единственный собеседник, разговор с которым Юрий Николаевич запомнил на всю жизнь. Много лет назад ему позвонил по телефону Никита Михалков, но звезда «Городка» не поверил в то, что на другом конце провода знаменитый кинорежиссер.

— Дело было 1 апреля. Он звонит и говорит: «Алло, Юрий Николаевич? Это Никита Михалков». А я отвечаю: «Никита, да пошел ты…». Он перезванивает и произносит: «Поразительно, сегодня уже во второй раз слышу эту фразу. До этого от Ильи Олейникова». То есть от моего партнера. Я не мог поверить, неужели действительно Никита Михалков?! Как доказать?! Попросил его спеть «Я шагаю по Москве». И он спел, а когда закончил говорит: «Могу еще и «Шмеля», – вспоминает Стоянов.

С таким оригинальным подходом, Юрий Николаевич нашел управу и на многочисленных телефонных мошенников. Разумеется, для них у всегда готов оригинальный ответ.

— Когда они звонят, я меняю чуть-чуть голос и говорю: «Я, болгарин по национальности, колдун в пятом поколении, внучатый племянник Ванги, насылаю на тебя проклятье, которое начинает действовать ровно через десять секунд. Десять, девять, восемь, семь…, – поделился ноу-хау Стоянов.

Помимо известного актера в студию к Павлу Воле также заглянет DJ Грув. Он расскажет немало неожиданных фактов из своей биографии. Например, выяснится, что Евгений Рудин (настоящее имя музыканта) сначала ходил в один детский сад, а потом был одноклассником Андрея Малахова. Более того: мужчины дружат до сих пор. Кроме того, окажется, что Грув учился на оперного певца, записывал рейв с Иосифом Кобзоном, а сейчас стал официальным композитором «Союзмультфильма».

Еще больше интересных фактов и отличных шуток ждут вас в свежем выпуске «Шоу Воли», 24 ноября, в 23:30 на ТНТ!