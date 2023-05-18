Мог ли фильм «Брат» получить «Оскар» после успеха в Каннах?

Фильм «Брат» после успеха на кинофестивале в Каннах вполне мог иметь успех и на «Оскаре». Об этом РИА ФАН рассказал актёр Сергей Мурзин, сыгравший в картине роль бандита Круглого.

Агентство напоминает, что 26 лет назад фильм «Брат», снятый режиссером Алексеем Балабановым, был показан на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд». После просмотра публика в течение 15 минут аплодировала стоя.

Мурзин уверен, что на «Оскаре» фильм, снятый в любимом американцами жанре современной гангстерской драмы, мог бы иметь успех. По его мнению, картина близка по духу фильму «Однажды в Америке».

— Эти картины достойны друг друга, да и рассказывают об одном и том же: о любви, дружбе, преданности и предательстве, — отметил артист.

Почему фильм тогда не отправили на «Оскар» Мурзин не знает.