Четверг, 18 мая, 2023
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Мог ли фильм «Брат» получить «Оскар» после успеха в Каннах?

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Кадр из фильма «Брат»

Фильм «Брат» после успеха на кинофестивале в Каннах вполне мог иметь успех и на «Оскаре». Об этом РИА ФАН рассказал актёр Сергей Мурзин, сыгравший в картине роль бандита Круглого. 

Агентство напоминает, что 26 лет назад фильм «Брат», снятый режиссером Алексеем Балабановым, был показан на Каннском фестивале в программе «Особый взгляд». После просмотра публика в течение 15 минут аплодировала стоя. 

Мурзин уверен, что на «Оскаре» фильм, снятый в любимом американцами жанре современной гангстерской драмы, мог бы иметь успех. По его мнению, картина близка по духу фильму «Однажды в Америке».

— Эти картины достойны друг друга, да и рассказывают об одном и том же: о любви, дружбе, преданности и предательстве, — отметил артист. 

Почему фильм тогда  не отправили на «Оскар» Мурзин не знает. 

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