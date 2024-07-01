Модель из Рязани станет участницей шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота!»

На телеканале «Суббота!» продолжается показ нового сезона реалити «Богиня шопинга». В проекте участницы по-прежнему за 3 часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который покорит модных экспертов, но теперь задания для них выбирают зрители телеканала. Оценивать внешний вид девушек будут фэшн-гуру Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

Даниил Грачев, фэшн-эксперт: «Проект сильно изменился за это время. Заметно, как выпуски становятся смешнее и моднее. А новые участницы иначе относятся к заданиям. Они уже знают меня, мои вкусы и предпочтения. Знают, что я строгий, но справедливый. А какие сейчас финалы! Случаются супервыходы, когда я даже не могу решить, чей образ лучше. Задания в новых выпусках также изменились: они стали сложнее, интереснее, и это заставляет девочек еще больше креативить».

Участницей нового выпуска станет 23-летняя Виктория Семенюк из Рязани. Девушка — модель и музыкальный исполнитель. По заданию выпуска ей предстоит собрать образ для тематической вечеринки.