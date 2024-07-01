Понедельник, 1 июля, 2024

Модель из Рязани станет участницей шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота!»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото пресс-службы телеканала "Суббота!"

На телеканале «Суббота!» продолжается показ нового сезона реалити «Богиня шопинга». В проекте участницы по-прежнему за 3 часа и 15 тысяч рублей должны собрать образ, который покорит модных экспертов, но теперь задания для них выбирают зрители телеканала. Оценивать внешний вид девушек будут фэшн-гуру Даниил Грачев и блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

Даниил Грачев, фэшн-эксперт: «Проект сильно изменился за это время. Заметно, как выпуски становятся смешнее и моднее. А новые участницы иначе относятся к заданиям. Они уже знают меня, мои вкусы и предпочтения. Знают, что я строгий, но справедливый. А какие сейчас финалы! Случаются супервыходы, когда я даже не могу решить, чей образ лучше. Задания в новых выпусках также изменились: они стали сложнее, интереснее, и это заставляет девочек еще больше креативить».

Участницей нового выпуска станет 23-летняя Виктория Семенюк из Рязани. Девушка — модель и музыкальный исполнитель. По заданию выпуска ей предстоит собрать образ для тематической вечеринки. 

Модель из Рязани станет участницей шоу "Богиня шопинга" на телеканале "Суббота!"
Модель из Рязани станет участницей шоу "Богиня шопинга" на телеканале "Суббота!"

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