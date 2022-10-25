Мобилизованный житель Рязанской области усыновил 9 детей

Житель Шиловского района Рязанской области после получения повестки оперативно женился и усыновил 9 детей. Об этом, ссылаясь на областной военкомат, сообщает «КП-Рязань».

Мужчина по имени Руслан и его гражданская жена Мария растили 9 детей, не оформляя отношения официально. После получения повестки рязанец принял решение узаконить брак.

В кратчайший срок Мария и Руслан расписались, новоиспеченный супруг принял девятерых детей.

Военком Рязанской области Олег Серкез рассказал, что таких случаев зарегистрировано немало. Многие мужчины принимают волевые решения, оформляют отношения со своими вторыми половинами, усыновляют детей.

С начала мобилизации зарегистрировано 164 брака.

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