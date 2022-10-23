Мобилизованный мужчина женился за минуты до отправки к месту службы

Мобилизованный житель Республики Алтай женился за минуты до отправки к месту службы — во время торжественных проводов, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своём Telegram-канале.

«В селе Турочак во время отправки жителей района, призванных в ходе частичной мобилизации, состоялась регистрация брака Евгения и Ольги из села Бийка. Евгения и других бойцов из Турочакского района провожали в торжественной обстановке на площади около Дома творчества и досуга. Молодожёны расписались прямо на сцене под аплодисменты жителей», — отметил Максимов.

Всего, по данным Максимова, в Турочакском районе за выходные брак заключили четыре пары, в которых мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации.

Глава региона Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что в воскресенье из Республики Алтай отправили вторую группу мобилизованных. Ранее сообщалось, что первую проводили в субботу.

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